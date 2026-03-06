Экологичные технологии: учёные оценят почвогрунт от «ПКС – Водоканал»

Очистные сооружения канализации (КОС) посетили представители Карельского научного центра РАН. Гостей встретил технический директор «ПКС – Водоканал» Виталий Остапчук, он провёл небольшую экскурсию и подробно рассказал о технологии производства почвогрунта

На КОС применяется современная технология переработки осадка сточных вод, позволяющая ежегодно перерабатывать около 30 тыс. м³ осадка в искусственный грунт, обладающий ценными свойствами для использования в озеленении и благоустройстве. В ходе встречи специалисты обсудили его состав, особенности производства и потенциальные направления применения.

По итогам визита стороны планируют заключить соглашение о сотрудничестве. Учёные проведут комплексные исследования почвогрунта, чтобы дать объективную оценку его характеристикам и определить сферы использования.

В качестве практического эксперимента планируется вырастить на искусственной почве листовой салат. Это растение выбрано в качестве индикатора: по его росту и состоянию можно будет оценить влияние почвогрунта на развитие растений.

Исследования помогут не только расширить возможности использования грунта, но и решить важную производственную задачу – определить оптимальные пути его реализации. Это позволит рационально использовать получаемый материал, избежать накопления значительных объёмов и обеспечить стабильность технологического процесса компостирования.

«РКС – Петрозаводск» последовательно внедряют экологичные решения и открыты к сотрудничеству с научным сообществом. Совместная работа – ещё один шаг к развитию устойчивых технологий, направленных на сохранение окружающей среды и повышение качества городской инфраструктуры.