Движение по улице Гоголя возле Дома горного начальника восстановлено

Движение всех транспортных средств по участку улицы Гоголя, от улицы Герцена до площади Ленина, восстановлено, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пешеходам рекомендовали обходить Дом горного начальника либо по противоположной стороне улицы, либо через Губернаторский парк.

Напомним, вечером 5 марта загорелся памятник архитектуры – Дом горного начальника. Сильнейший пожар был виден далеко от места событий. Огонь тушили больше четырех часов. Дорогу возле объекта перекрыли для движения всех транспортных средств.