06 марта 2026, 16:13
Движение по улице Гоголя возле Дома горного начальника восстановлено
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о возобновлении движения на улице Гоголя
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
Движение всех транспортных средств по участку улицы Гоголя, от улицы Герцена до площади Ленина, восстановлено, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Пешеходам рекомендовали обходить Дом горного начальника либо по противоположной стороне улицы, либо через Губернаторский парк.
Напомним, вечером 5 марта загорелся памятник архитектуры – Дом горного начальника. Сильнейший пожар был виден далеко от места событий. Огонь тушили больше четырех часов. Дорогу возле объекта перекрыли для движения всех транспортных средств.