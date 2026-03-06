Полностью ликвидирован пожар в историческом здании в Петрозаводске

Пожар в Доме горного начальника в Петрозаводске ликвидирован в 22:25 в четверг, 5 марта. Об этом сообщили в госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Напомним, сигнал о возгорании в историческом здании в центре карельской столицы поступил на пульт дежурного в 18:07. Огонь охватил все строение, которое последние семь месяцев находилось на реставрации. На место прибыли семь единиц техники и 25 спасателей. При тушении здания-памятника возникли трудности с водоснабжением.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Распространение огня на соседние строения допущено не было. В 20:18 возгорание было локализовано, в течение следующих двух часов шла проливка конструкций.

Историческое здание серьезно пострадало. По факту случившегося уже начаты проверки компетентными органами. Власти республики заявили о намерении восстановить памятник архитектуры.