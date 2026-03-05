Огонь уничтожил Дом горного начальника в Петрозаводске

Историческое здание на Энгельса в центре Петрозаводска сгорело за считанные минуты. От Дома горного начальника, построенного в XVIII веке для шотландского инженера Чарльза Гаскойна, который приехал в Карелию по приглашению Екатерины II для развития Олонецких горных заводов, ничего не осталось.

Старейшее здание в Петрозаводске было закрыто на реставрацию, в работы вложен не один десяток миллионов рублей.

Как писала ИА «Республика», реставрационные работы начались в 2019 году, но были приостановлены, а возобновлены в 2025 году. Из федерального и республиканского бюджетов выделено 192,65 млн рублей. Средства из федерального бюджета поступили в рамках подготовки к празднованию 800-летия крещения карелов. Новым подрядчиком стала ярославская компания «Легион». С ней был заключен контракт до 2027 года.

По сообщению нашего корреспондента, объект культурного наследия сгорел за считанные минуты. Еще в 18 часов никакого пожара не было, а уже в 18:30 горело.

На месте огненного ЧП работают пожарные. В тушении огня задействовано более 20 человек и шесть единиц техники.

Вблизи полыхающего Дома горного начальника расположен музей природы Карелии, о его судьба пока ничего не известно.