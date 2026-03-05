Артур Парфенчиков: Дом горного начальника будет воссоздан

На текущий момент пожар локализован. Пожарные расчёты продолжают проливку конструкций. Однако, как отметил глава региона, здание серьёзно пострадало — центральную часть спасти не удалось.

Для всех нас это огромная потеря. Этот дом был одним из старейших зданий Петрозаводска, свидетелем эпох. Многие называли его душой города. Построили его в XVIII веке для шотландского инженера Чарльза Гаскойна, который приехал в Карелию по приглашению Екатерины II для развития Олонецких горных заводов,

— подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава республики сообщил, что реставрацией здания занималась лицензированная Министерством культуры РФ ярославская компания ООО «Легион» — работы проводились на основании итогов конкурсного отбора. В процессе реставрации специалисты Управления по охране объектов культурного наследия регулярно осуществляли контрольные выезды на объект.

Артур Парфенчиков инициировал разбирательство в правоохранительных органах для установления причин произошедшего и дал поручение оперативно оценить ущерб, который должен быть возмещён подрядчиком, несущим ответственность за сохранность здания в период реставрации.

Повторюсь: Дом горного начальника воссоздадим. Считаю это единственно верным решением,

— заявил глава региона.