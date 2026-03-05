05 марта 2026, 22:15
В первые минуты для тушения Дома горного начальника не хватало воды

В МЧС заявили о сложностях с водоснабжением при тушении закрытого на реконструкцию здания-памятника
В МЧС сообщили о проблемах с водоснабжением при тушении старейшего здания в Петрозаводске. Напомним, вечером 5 марта горел Дом горного начальника – здание было закрыто на реконструкцию.

 

«Сложности, которые возникли, у нас связаны исключительно с водоснабжением. На первый момент не смогли организовать водоснабжение в необходимом количестве по причине заморозки пожарного гидранта»,

- сообщил начальник службы пожаротушения МЧС по Карелии  Евгений Маренин.

По словам пожарного, к моменту приезда первых огнеборцев здание на две трети было охвачено пламенем.

Площадь пожара объекта культурного наследия составляла около 600 кв. метров, площадь самого здания-памятника 20 на 30 метров.

Напомним, официально сообщается, что сообщение о возгорании поступило в Единую диспетчерскую службу в 18:07. Маренин сообщил, что сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 18:09.

Председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков заявил, что пожар был локализован в 20:18. В тушении были задействованы семь единиц техники и всего 25 человек. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Пострадавших нет.

