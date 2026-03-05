05 марта 2026, 21:34
Происшествия

Пожарные не дали огню перейти с горящего памятника на другие здания

Пожар в историческом здании в центре Петрозаводска локализовали, пожарные еще работают
горит историческое здание
Пожар в Доме горного начальника в центре Петрозаводска локализовали. Пожарные не дали пламени перейти на другие здания. Об этом сообщил председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

«Пожар в Доме горного начальника локализован в 20:18. Работы по ликвидации продолжаются, угрозы распространения огня нет»,

- сообщил он в соцсети вечером 5 марта.

По официальным данным, сообщение о возгорании в старейшем в столице Карелии здании поступило в Единую диспетчерскую службу в 18:07.

Пожарные «незамедлительно прибыли на место пожара». В тушении были задействованы семь единиц техники и всего 25 человек. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Никто не пострадал.

Причину мощного пожара еще предстоит выяснить.

