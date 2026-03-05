Две проверки проводят по факту пожара в Доме горного начальника в центре Петрозаводска. Проверки проводят прокуратура и дознаватели.

Вечером 5 марта вблизи у Губернаторского парка вспыхнуло историческое здание, закрытое на реконструкцию. К 20:18 пожар был локализован.

По факту возгорания прокуратура Петрозаводска организовала проверку. Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям ответственных лиц. Также ведомство держит на контроле процессуальную проверку, которую проводит орган дознания.

«Установление всех обстоятельств, ликвидация пожара и его последствий контролируются прокуратурой. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,

- добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о трудностях с водоснабжением при тушении здания-памятника. Глава Карелии назвал случившееся «огромной потерей» и пообещал воссоздать объект.