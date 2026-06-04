Черный столб дыма поднялся над Октябрьским районом Петрозаводска

На Московской улице поздним вечером загорелась постройка

фото «Петрозаводск говорит»

Столб дыма поднялся над крупным районом Петрозаводска вечером 4 июня. Фотографии возгорания в нашу редакцию в 22:10 прислали читатели.

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Из других районов карельской столицы четко видели черный дым и предположили, горит в Октябрьском районе. В пресс-службе МЧС Карелии редакции сообщили, что хозяйственная постройка загорелась в районе улицы Московская.

В тушении возгорания задействовали две единицы техники, восемь человек. Пожарные локализовали возгорание в течение девяти минут - примерно к 22:09. Пожарные еще работают на месте возгорания, причину также предстоит выяснить.

Также стало известно, что из опасной зоны были вынесены четыре газовых баллона.