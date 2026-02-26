В Петрозаводске появится новый автобусный маршрут

Запуск нового автобусного маршрута анонсировала глава Петрозаводска Инна Колыхматова в своем телеграм-канале.

Она сообщила, что появление нового маршрута связано с закрытием железнодорожного перехода с улицы Халтурина на Первомайский проспект и улицу Достоевского. Автобус свяжет районы Железнодорожный и Рыбка с важными социальными объектами в Октябрьском районе.

«Приняли решение о запуске нового муниципального автобусного маршрута по регулируемому тарифу. Он свяжет Рыбку и Железнодорожный район с социально значимыми объектами. Жители просили обеспечить доступность Железнодорожной больницы и городской поликлиники №3 — новый маршрут решит эту задачу»,

- отметила градоначальница.

Сообщается, что автобус будет ходить строго по расписанию и позволит жителям без проблем добираться до поликлиник, школ и остановок общественного транспорта.