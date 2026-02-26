Петрозаводчанин сел за руль под наркотиками и убил женщину

В Прионежском районе вынесен приговор 30-летнему жителю Петрозаводска. Он обвинялся в совершении смертельного ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

По данным источника, в мае 2025 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль автомобиля «Шкода Рапид». На дороге Деревянное-Пухта он потерял управление, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП погибла 46-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля.

В суде обвиняемый раскаялся в содеянном. Ему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он должен будет заплатить сыну погибшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

