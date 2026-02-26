Премьеру по Достоевскому представят в Петрозаводске

27 и 28 февраля на сцене Театра драмы пройдет премьера сезона — драма Артема Галушина «Кроткая» (12+), поставленная по одноименной повести Федора Достоевского. Это третий спектакль, поставленный Галушиным в «Творческой мастерской». До этого были «Фото на развалинах» (12+) и «Космос» (18+).

Инсценировку повести специально для театра написал драматург Дмитрий Богославский, с произведениями которого карельская публика уже знакома: его текст стал основой для подростковой драмы «Фото на развалинах».

Заглавную роль в «Кроткой» исполняет Виктория Бикетова – актриса, которая пришла в театр в 2020 году по окончании саратовского театрального вуза. Также в постановке заняты актер театра и кино Евгений Терских и заслуженная артистка Карелии Ольга Саханова.

«Изначально мне понравился сам текст. Он очень многослойный. Я до этого Достоевского никогда не ставил. Это мой первый опыт. Как правило, по этой пьесе ставят спектакли-монологи. У нас же это игровой театр, три актера, три роли, и все они главные. Было очень важно выбрать тех самых актеров для этой постановки. Мне кажется, что выбор сделан очень правильно. Этот спектакль мы не осовременивали. У нас не было такой задачи. Но то, что он актуальный в любое время - это точно!»,

- рассказал режиссер Артем Галушин.

«Я - очень неудобная актриса. Со мной не каждый режиссер вообще сможет работать и выдержать меня. В роль Лукерьи, которую исполняю в этом спектакле, я внесла много своего. И у нас работа получилась с режиссером такая - симбиоз. Если в первых сценах вы услышите: «Что же ты наделала, девочка наша?!», то уже в других сценах я скажу: «Что же я наделала?». Мне было важно, чтобы Лукерья - человек с еще остатками совести - почувствовала свою вину. Ведь мы живем часто с чувством вины, я, например, уже несколько лет точно живу с этим чувством. Каждый вынесет из этого зала после спектакля что-то свое. Кто-то даже может просто поспит, мы не будем ему мешать, выйдет отдохнувший, и это тоже хорошо. А кто-то ответит на какие-то свои вопросы. Но я думаю, ни один спектакль не дает прямых ответов»,

- рассказала Ольга Саханова.

Режиссер ставит спектакль в содружестве с московской художницей Александрой Новоселовой.