Танцевальная пара из Карелии завоевала медаль на турнире в Москве

Танцевальная пара из Петрозаводска стала призером традиционного турнира «Кубок Латинского квартала 2026», сообщили в паблике «Дирекция спорта».

Сергей и Екатерина Региня выступили в категории «Сеньоры». Пара завоевала серебряную медаль в категории «Сеньоры 2+1, до B класса, европейская программа», а также стала четвертой в категории «Сеньоры 2+1, до A класса, европейская программа».

В соревнованиях в Москве приняло участие более 3000 спортсменов.

