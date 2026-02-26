26 февраля 2026, 16:47
Танцевальная пара из Карелии завоевала медаль на турнире в Москве
Карельские спортсмены выдержали жесткую конкуренцию
Танцевальная пара из Петрозаводска стала призером традиционного турнира «Кубок Латинского квартала 2026», сообщили в паблике «Дирекция спорта».
Сергей и Екатерина Региня выступили в категории «Сеньоры». Пара завоевала серебряную медаль в категории «Сеньоры 2+1, до B класса, европейская программа», а также стала четвертой в категории «Сеньоры 2+1, до A класса, европейская программа».
В соревнованиях в Москве приняло участие более 3000 спортсменов.
