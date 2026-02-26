Синоптики прогнозируют мокрый снег и метель в Карелии 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, в Петрозаводске будет облачно. Снег. Ветер южных направлений умеренный с порывами. Температура воздуха ночью -8…-10°С, днём -1…-3°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно. В большинстве районов умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге днем с дождем, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью -6…-11°С, местами до -14°С, днём -4…+1°С, местами по северным районам до -9°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -6°С, днем -3°С.

В Кеми ночью -6°С, днем -4°С.

В Кондопоге ночью -2°С, днем +1°С.

В Медвежьегорске ночью -2°С, днем -1°С.

В Олонце ночью -2°С, днем +2°С.

В Пудоже ночью -5°С, днем 0°С.

В Сегеже ночью -3°С, днем -2°С.

В Сортавале ночью -2°С, днем +3°С.

В Суоярви ночью -1°С, днем +1°С.