26 февраля 2026, 15:55
Стала известна судьба пропавшего в Петрозаводске 29-летнего мужчины
Пропавший житель карельской столицы найден живым
Фото: «Петрозаводск говорит»
Пропавший в Петрозаводске 29-летний мужчина, о поиске которого сообщалось ранее сегодня, найден живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах был обнаружен горожанин. Напомним, его местонахождение было неизвестно с 21 февраля.
