Стала известна судьба пропавшего в Петрозаводске 29-летнего мужчины

Пропавший в Петрозаводске 29-летний мужчина, о поиске которого сообщалось ранее сегодня, найден живым. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах был обнаружен горожанин. Напомним, его местонахождение было неизвестно с 21 февраля.

Ранее сообщалось о том, что преступление в общежитии было совершено в Петрозаводске.