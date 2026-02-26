Пожарные Карелии встали на лыжи и сноуборды

В Кировске Мурманской области состоялись соревнования и пожарно-спортивный фестиваль по горным лыжам и сноуборду, в которых приняли участие представители МЧС Карелии, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Уникальность этих мероприятий заключалась в том, что участники выходили на горнолыжные трассы в полном боевом обмундировании пожарного.

В командном первенстве нужно было спуститься без палок с горы, объезжая флажки, в руках нужно было держать пожарный рукав с присоединённым стволом. Также состоялась эстафета. По итогам двух «дисциплин» карельская команда заняла 9-е место.

«Для первого раза мы выступили достойно», – сказал начальник службы пожаротушения МЧС по Республике Карелия Евгений Маренин.