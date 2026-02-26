Жителям Карелии разъяснили, как будут ездить пригородные автобусы

В паблике «Карелавтотранса» появилось разъяснение об организации движения и расписании пригородных автобусов.

Сообщается, что с 1 марта в Кемь будут выполняться два рейса.

Первый, № 502Э/527 «Петрозаводск — Сегежа через Медвежьегорск, Сегежу», будет отправляться из Петрозаводска по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 8:40, в обратном направлении в эти же дни в 16:30.

Второй, № 502Э «Петрозаводск — Кемь Экспресс», будет отправляться из карельской столицы ежедневно в 16:45, в обратном направлении – в 00:15.

По вопросам отправления рейсовых автобусов жителям Карелии рекомендовали звонить в справочную службу, уточнять через сообщения в VK-сообществе автовокзала и на сайте автовокзала.