У россиянки требуют деньги за освобождение сына в Таиланде

У россиянки требуют почти 1,5 миллиона рублей за освобождение сына из изолятора в Таиланде, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал «База».

По информации источника, мужчина успел сообщить родным, что их вскоре могут начать шантажировать. После переписки оборвалась, и россиянин пропал. Вскоре на связь с матерью мужчины вышла россиянка и сообщила, что он неофициально на неё работал, а потом вместе с другом ограбил её офис. Молодые люди якобы украли 300 000 рублей, документы, часы, SIM-карту, iPad, другую технику и кота.

По словам девушки, она написала заявление в полицию и мужчину арестовали. Позже с женщиной связался переводчик, который заявил, что семья должна вернуть украденные 300 тысяч и перевести ещё 1 млн рублей в качестве залога.

Родственникам мужчины удалось выяснить, что на девушку уже писали заявление в полицию. Предполагаемая злоумышленница представляется женой российского посла и предлагает приехавшим в Таиланд землякам помочь с документами, берёт с них деньги и пропадает.