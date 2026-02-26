Танцевальная мама Карелии Ольга Запорожец отмечает юбилей

28 февраля заслуженный работник культуры Карелии и России, президент Федерации танцевального спорта республики Ольга Запорожец отмечает юбилей. Ее называют «танцевальной мамой Карелии», потому что за годы работы хореографом через ее профессиональные руки (и ноги) прошли сотни, если не тысячи людей. Маленькие, взрослые — Ольга Ивановна занимается со всеми. Первые участники танцевального ансамбля «РИТМ» подготовили материал, который мы с удовольствием публикуем.

Текст: Ирина Комиссарова, фото: из личных архивов участников ансамбля «РИТМ»

Думаю, что все жители нашей республики и, конечно, Петрозаводска, услышав слова ансамбль «РИТМ» или Ольга Ивановна Запорожец, сразу поймут, о ком идёт речь. Скромности, трудолюбию и целеустремлённости у этой красивой, хрупкой женщины нужно учиться. На пути каждого человека происходят встречи с людьми, которые оставляют незабываемый и порой определяющий след в судьбе. Таким знаковым человеком для участников ансамбля является Ольга Ивановна Запорожец.

Ансамбль бального танца «РИТМ», который создала Ольга Ивановна, уже давно стал визитной карточкой Карелии и известен далеко за её пределами. А началось всё давно, когда маленькая Оля мечтала танцевать и занималась балетом. В 1978 году она окончила Московский университет искусств по специальности «Преподаватель бального танца, балетмейстер» и была распределена на работу в Карельское училище культуры. Как же тогда повезло нашему городу!

Юная Ольга, сама ещё ребёнок – 22 года – не спасовала перед неизвестностью, холодами и бытовыми трудностями, по-прежнему мечтая о танце. Только теперь ей было важно научить танцевать других, заниматься их совершенствованием. Она преподавала бальный танец в училище и работала в ДК «Машиностроитель» – тогда была создана студия бального танца, а затем, в 1978 году - ансамбль бального танца «РИТМ».

Трудности были разные: молодёжь ничего не знала про бальные танцы. В городе хорошо знали коллективы народного танца: «Онежец» В.П. Соколова, «Руна» Т.Р. Чейда и другие. Надо было найти и вдохновить не только девушек, но и юношей, что всегда непросто, на изучение нового вида искусства. Научить танцевать можно любого, уверяет Ольга Ивановна. Хорошо танцевать могут только трудолюбивые:

«От того, что ты заставляешь свое тело двигаться так, как ты хочешь двигаться, ты получаешь колоссальное наслаждение, удовольствие. Это на словах не передать, нужно обязательно попробовать».

Известный мастер танца Чесловас Норвайша говорил: «Когда я начинаю танец, я знаю, что это искусство. Когда я заканчиваю танцевать, я чувствую, что это спорт». Под этими словами может расписаться каждый, кто занимался в ансамбле «РИТМ».

Немного истории: в 1972 года состоялся I Всесоюзный конкурс бальных танцев с включением танцев международной программы. В 1909 году в Париже состоялось знаковое событие - первый чемпионат мира по бальным танцам. Первый чемпионат бальных танцев среди танцоров социалистических стран прошел 1975 году в Карлмарксштадте (ГДР), пока еще без участия советских танцоров. На следующем чемпионате, в 1976 году, состоялись первые выступления советских пар и их замечательные результаты: в St (стандарт: венский вальс, медленный вальс, танго, быстрый фокстрот, медленный фокстрот) третье место заняли Видас и Даля Камайтис, а в La (латина: самба, румба, ча-ча-ча, пасадобль, джайв) третьими стали Станислав и Людмила Поповы. Пятыми в обеих программах были Виктор и Надежда Давидовские. Уже в 1979 году впервые Советский Союз в Москве принимал чемпионат социалистических стран.

А в Карелии молодые ребята и девушки под руководством Ольги Ивановны тренировались дружной командой, радостно встречались на репетициях, вместе отмечали дни рождения и праздники, женились, провожали партнёров в армию, писали им письма, поддерживая, а после репетиций расшивали костюмы блёстками. И для каждого номера было необходимо придумать костюмы, найти ткань, обувь и профессионала-швею, которая смогла бы воплотить все задумки Ольги Ивановны.

И в первые два года мы объездили всю Карелию с концертами. Выступали зимой в сельских клубах, где зрители сидели в шубах и тулупах. Особенно запомнились нам поездки к нашим пограничникам – очень ответственно и душевно. И всегда Ольга Ивановна проводила разминки перед концертом, требовала от нас выступления с полной отдачей.

А в 1980 году состоялся наш первый выезд за пределы Республики Карелия – по городам «Золотого кольца». Эта поездка запомнилась тем, что это был единственный случай в истории ансамбля, когда Ольга Ивановна наравне с нами выступала перед зрителями в номерах ансамбля. Тогда одной из участниц пришлось срочно выехать домой, и Ольга Ивановна заменила её на концертах. А потом были поездки в Германскую демократическую республику, в Латинскую Америку, Венгрию, Францию, Финляндию, Югославию, Швецию, США, Непал, Индию и т.д.

Первые участники ансамбля «РИТМ» отмечают, что Ольге Ивановне присущи такие черты, как трудолюбие, профессионализм, системность, требовательность, ответственность, добросовестность, справедливость, отзывчивость, целеустремлённость, уверенность, полная самоотдача, умение преодолевать любые трудности и забота о своих учениках. Ольга Ивановна помогала нам на многих этапах жизненного пути: найти цель в жизни, путь в профессию, привила любовь к танцам, научила ценить своих учеников. Ведь Ольга Ивановна воспитала огромную плеяду тренеров бального танца, которые работают в Карелии, в России и за её пределами. Это грамотный руководитель. В ней гармонично сочетаются женственность и сильный характер. Она обаятельная, добрая и коммуникабельная, неповторимая, единственная, дарящая радость и вдохновляющая, умеющая прощать и принимать, обладающая наитончайшим вкусом, бесконечно влюбленная и любящая своё дело, бальный танец, и свой лучший коллектив - ансамбль «РИТМ».

Мы считаем, что Ольга Ивановна не просто талантлива — она поцелована Богом. Так как она идет к своей цели, невзирая на трудности и проблемы, «по льду на каблуках» - сама элегантность и уникальность. Другой такой нет, она лидер танцевальной, бальной культуры в Карелии.

Вы спросите: кто для нас Ольга Ивановна? Это красота, молодость. Родная душа. Потрясающий любимый учитель, наставник, гуру танца, уважаемый руководитель. Это тот случай, когда хрупкая женщина, не имея крупного тела, громкого голоса, полезных связей, сумела закружить весь город и всю республику в вихре танца.

Ольга Ивановна - заслуженный работник культуры Республики Карелия, заслуженный работник культуры Российской Федерации, президент Федерации танцевального спорта Республики Карелия. Судья 1 спортивной категории и судья всероссийской категории Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России.

Сейчас ансамбль бального танца «РИТМ» — народный коллектив, лауреат городских, республиканских, всероссийских конкурсов бального танца, лауреат премии Комсомола Карелии, финалист чемпионата России, победитель первенства Северо-Запада России среди ансамблей бального танца. В клубе «РИТМ» занимаются желающие от 2 до 60 лет. Здесь опытные тренеры ведут работу по разным направлениям.

А в 2026 году для ансамбля «РИТМ» новое радостное событие - на чемпионате мира по танцевальному спорту в Астане танцоры Владислав Вахрушев и Александра Каблова стали финалистами в двоеборье в своей возрастной категории. Вениамин Тимофеев и Мария Лахей — полуфиналисты чемпионата мира. Всё продолжается.

«РИТМ» - это семья единомышленников, школа мастерства и источник вдохновения для сотен детей, подростков и взрослых Карелии. Для города клуб «РИТМ» — важнейшая часть культурной жизни. Для многих поколений выпускников клуб остаётся вторым домом, а Ольга Ивановна – танцевальной мамой.