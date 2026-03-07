Прекрасный подарок школьнице Петрозаводска к 8 марта сделали министры

Ученица 10-го класса Коррекционной школы-интерната №21 Оля Панкрашова ровно 20 лет назад получила подарок. Сначала она написала письмо Главе республике с просьбой помочь приобрести компьютер, который ей был необходим, чтобы продолжить образование. Хорошо, когда взрослые люди откликаются на просьбы детей.

Представители министерства образования Карелии и фирмы «Ноутис» пришли в школу-интернат и подарили Оле персональный компьютер. Это был подарок лично ей, на встрече оговорили, что когда она закончит школу, то заберет его с собой. Вообще, в этом учебном заведении было 14 компьютеров, на которых дети осваивали навыки и готовились к поступлению в вузы и колледжи. Оля зарекомендовала себя, как лучшая ученица класса. Судьба не была к ней ласкова – Оля осталась сиротой. Несмотря на невзгоды, Оля выросла отзывчивой, талантливой и трудолюбивой девушкой. Взрослые верили, что компьютер ей сможет помочь и в обучении, и в дальнейшем трудоустройстве.

...

Праздник невозможно представить без цветов. Особенно это касается 8 марта. Цветы в Петрозаводск привозили и из других регионов России, но, конечно, большинство подаренных на праздник тюльпанов были из теплиц Комбината по благоустройству. В цветочном магазине при комбинате накануне Женского дня всегда был ажиотаж. Цветы оттуда скупали коробками. Татьяна Иванова работала там продавцом уже пять лет, и по ее наблюдениям, с каждым годом спрос на цветы рос.

Тюльпаны были гордостью предприятия. В 2006 году там срезали 24 тысячи цветков. По словам работников комбината, этого хватало, чтобы в первые же утренние часы праздника их раскупали. Благо, было из чего выбрать! «У нас известные сорта, – показывала букеты начальник цветочного питомника Елена Зубец. – Негрето, Кассини, Голден (все они, конечно, были невероятных разных расцветок)».

Когда букеты радовали своей красотой, на лицах работников цвели улыбки. А вот зимой тут им было не до смеха. Мы рассказывали, что саженцы едва не замерзли, тогда шла настоящая борьба за их жизнь. Из-за сильных морозов и плохой системы отопления, внутри приходилось жечь костры круглыми сутками. Теперь в теплицах расцвела жизнь, и работники видели, что старались не зря. «Уже видно, что розы просыпаются, пошли молодые побеги. И первую срезку мы надеемся в конце апреля получить», - сказала Елена Зубец. – Думаю, что результат должен быть хороший. Где-то 75 тысяч карельских роз мы срежем».

Пережить бы только 8 марта! А там уже цветоводам предстояло готовиться к озеленению города. В Петрозаводске собирались трудиться 7 бригад, сажать бархатцы и бегонии в центре города. Микрорайоны украсят скромнее, признались на комбинате. Но высаживать на клумбы традиционные тюльпаны не планировали – это было слишком дорого. Только одна клумба с тюльпанами обходилась предприятию в 50-60 тысяч рублей. А на озеленение города в том году выделили около одного миллиона рублей. Сумма приличное, но ее было явно недостаточно, чтобы на газонах появились тюльпаны.

«Посвящение женщине» - так назвали выставку художницы Виктории Зориной, которая открылась в зале министерства культуры Карелии. Искусство Виктории всегда было «женского рода» – и от лица женщины, и посвящено женщине.

Несмотря на радостный повод для открытия экспозиции – 8 марта – лица героев на картинах Виктории Зориной были грустными. Но организаторы выставки успокоили: на самом деле женщины счастливы, просто придерживаются одного правила – вокруг счастья нужно ходить тихо.

«Если понимать праздник для женщин, как время, когда все дома, когда гармония в доме, кот на подоконнике, муж рядом и дети радуют, то это то самое настроение, которое художница хотела выразить»,

- сказала куратор выставки Анита Дункерс.

На выставке рассматривали все то, что окружает женщину. Поэтому в работах, выполненных на дереве и на бумаге, нередко встречались любимые персонажи Виктории Зориной – коты. Они украдкой выглядывали из-за кувшина, разгуливали по карнизу. «Кот, наверное, это моя визитная карточка. Как художник подписывает свои работы, так у меня везде присутствие этого зверя есть. Кот и женщина – есть в них что-то такое общее. И мягкость в повадках, и красота», - считала Виктория.

Работы художницы были словно притчи. Возможно, поэтому искусствоведы находили в них отголосок традиций иконописного мастерства. Особенно это было заметно в работе, которая открывала экспозицию – на ней сама художница шагала сквозь вьюгу домой. Манифест верности родному очагу, избранному пути в жизни и в искусстве.

Таким было 7 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности