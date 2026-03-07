Ансамбль «Кантеле» блестяще выступил на федеральном телешоу

6 марта в эфире федерального телешоу «Ну-ка, все вместе. Хором» показали выступление вокальной группы Карельского ансамбля «Кантеле». Участие прославленного в республике коллектива и во время эфира, и после него наделало много шума.

В отброчном туре «Кантеле» набрало 100 баллов: артисты смогли поднять всех членов жюри, многие из них плакали. Песня на карельском языке под аккомпанемент кантеле никого не оставила равнодушным. Кстати, этот инструмент многие эксперты видели впервые: один из членов жюри воскликнул: «О! Они с гуслями пришли!».

Казалось бы, проход в финал карельские артисты себе обеспечили. Но дальше всё было драматичнее: по 100 баллов набрали сразу три коллектива, и вокальной группе «Кантеле» пришлось сразиться в батле, так как в финал брали только два хора. В батле певицы из Карелии исполняли пенсю на русском языке и проиграли хору Tenfold.

Уже после эфира в социальных сетях жаркие споры. «Верните хор из Карелии!», - пишут зрители. «Кантеле» побеждает в публичных опросах на тему лучшего коллектива выпуска.