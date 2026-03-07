07 марта 2026, 08:30
7 марта в Карелии будет облачно с прояснениями
В Карелии утром ожидается умеренный ветер, а местами – с сильными порывами
Фото: freepik
Сегодня, 7 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +1,+3°С. Атмосферное давление днем будет расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром местами с порывами сильного. Температура воздуха днём +4, -1°С, местами до -7°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днем +1°С. В Кеми днем -3°С.
В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце и Суоярви днем +3°С.
В Пудоже и Сегеже днем +2°С.
В Сортавале ночью -3°С, днем +4°С.