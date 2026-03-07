Поезд и снегоход столкнулись на станции в Карелии

6 марта в 22 часов 16 минут на станции Энгозеро Октябрьской железной дороги водитель снегохода выехал на пути вне железнодорожного переезда перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава нет.

На движение других поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло.

Октябрьская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.