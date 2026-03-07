Стали известны самые меткие женщины-полицейские Карелии

В преддверии 8 марта дня на полигоне МВД Карелии прошло традиционное первенство по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудниц ведомства, в том числе прибывших из районных подразделений. Участниц оценивали по «Олимпийской системе» – на выбывание. Женщины-полицейские соревновались в дуэлях. Учитывались скорость выполнения упражнения и количество сбитых мишеней. Победившая сотрудница проходила в следующий тур.

По итогам всех состязаний места распределились следующим образом:

1 место заняла Ирина Дидейчук, заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия.

2 место присудили Марии Трыковой, руководителю одного из отделов Центра информационных технологий, связи и защиты информации.

3 место – у Екатерины Шабуниной, старшего участкового уполномоченного полиции Отделения МВД России по Лоухскому району.