Названы самые популярные писательницы России

Самые востребованные писательницы в России в 2025 году - Ася Лавринович, Лия Арден и Дарья Донцова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо».

Пятерку самых популярных писательниц возглавила автор в жанре Young-Adult Ася Лавринович, в прошлом году суммарный тираж проданных книг Лавринович превысил 340 тысяч экземпляров. На втором месте - автор фэнтези-романов Лия Арден, и только за ней следует писательница Дарья Донцова.

Кроме того, в рейтинг самых востребованных женщин-литераторов вошли автор бестселлера «К себе нежно» Ольга Примаченко и написавшая роман «Скорбь Сатаны» английская писательница Мария Корелли.