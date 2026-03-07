07 марта 2026, 09:28
Трупы погибших животных вновь находят возле страшной фермы в Заозерье
Виновные в гибели домашних животных и в их ужасающем содержании наказаны только небольшим штрафом
фото: Петрозаводск говорит
Волонтеры вновь находят трупы животных рядом со страшной ферме в Зазерье. Об этом они рассказали в группе «Ферма» в Заозерье. Наведем порядок!».
«Рядом с «фермой»... Полицией в уголовном деле отказано.
От Главы поселения Заозерья по проблеме «фермы» ответа нет.
Россельхознадзор - штраф 4 тыс. рублей и предписание. Арест с домашних животных снят»,
- сообщают активисты.
Две собаки породы алабай обрели новые семьи. Пока новых несчастных псов не появилось...
Напомним, под Петрозаводском обнаружено хозяйство, где животных держат в холоде и голоде.