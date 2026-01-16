Страшная ферма, где погибают животные, обнаружена под Петрозаводском

Текст: Елена Малишевская, фото: Инна Болучевская

В селе Заозерье Прионежского района, в 13 километрах от Петрозаводска, обнаружена жуткая ферма. Она находится в полуразрушенном здании, а вокруг - разбросанные кости и черепа погибших животных. Официально ферм на территории с. Заозерье не зарегистрировано - такой ответ получен от министра сельского хозяйства республики Ольги Палкиной. Депутаты Законодательного собрания Карелии обратились в полицию и следственный комитет.

Эта история началась со спасения собаки породы алабай - жители Заозерья позвонили депутату Заксобрания Инне Болучевской, известной своим особым отношением к фактам жестокого обращения с животными. Алабаев оказалось два: один в вольере, а второй привязан цепью к грузовику. Цепь короткая, трос впился в шею, огромная рана.

«Слава Богу, этого алабая спасли, полечили и отдали в хорошие руки. Для него уже построили отдельный вольер»,

- сообщила Инна Константиновна.

Жители Заозерья рассказали не только про алабаев, которые жутко выли, но и про так называемую ферму недалеко от собачьего вольера, от которой в округе страшная вонь. Инна Болучевская поехала на указанное место и обнаружила на территории жилой дом, в дверь которого как вежливый человек постучала. Но никто не открыл.

«Непонятная территория. Обнаружила кости и черепа животных. Много отходов их жизнедеятельности. Стоит полуразрушенное здание, смотрю - копыта торчат. Три трупа: то ли козлята, то ли ягнята. Картонками их прикрыли, снег припорошил. Рядом дверь без замка»,

- рассказала депутат.

На самой «ферме» было две коровы, несколько овец, коз и их детеныши. Грязные, замученные, признаков корма в корытах не было. Стояла жуткая вонь, и наглядно было видно, откуда она исходит - стойла никто и никогда не чистил.

«Всё это вызвало ощущение заброшенности и ужаса. Описать условия, в которых находятся животные, я не могу, так как мне после увиденного сложно подобрать нормативные слова. Страшно представить, какие сюрпризы прячутся под снежным покровом данной территории»,

- рассказала Болучевская.

В здании «фермы» также замечены мотки самопальной проводки, пожар может случиться в любую минуту. Как рассказывают местные жители, это личное подсобное хозяйство уже горело, погибли две лошади.

На место был вызван участковый, а также представители Россельхознадзора, которые зафиксировали все нарушения правил содержания животных и их захоронения.

Этой историей депутат поделилась со своим коллегой - заместителем председателя Комитета по агропромышленной политике Андреем Монастыршиным, и уже вместе они составили обращение в Следственный комитет России.

«Просим Следственный комитет Российской Федерации: Провести доследственную проверку по изложенным фактам на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе: • ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил); • ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными); • иными нормами, устанавливающими ответственность за незаконное содержание и утилизацию животных»,

- говорится в обращении.

Кроме самих фактов ужасающего обращения с животными, хозяйство представляет собой эпидемилогическую угрозу для жильцов близлежащих домов. Летом, рассказывают в Заозерье, они не могут открыть окна от вони. А весной, когда начнет таять снег, кто знает - сколько еще обнаружится трупов погибших животных.

Личности хозяев «фермы» в настоящее время устанавливает полиция.