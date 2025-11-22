22 ноября 2025, 17:29
Мужчина умер во время рыбалки в Карелии
В Кондопожском районе перевернулась лодка с двумя мужчинами
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в Кондопожском районе на озере Нелгомозеро произошла трагедия. Об этом сообщает издание «Фактор».
По данным источника, на водоеме перевернулась лодка с двумя мужчинами. Оба смогли доплыть до берега, но по пути к автомобилю 70-летнему рыбаку стало плохо, и он умер.
Второй участник рыбалки вызвал помощь. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиции и спасатели.
