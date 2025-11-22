Мужчина умер во время рыбалки в Карелии

Сегодня в Кондопожском районе на озере Нелгомозеро произошла трагедия. Об этом сообщает издание «Фактор».

По данным источника, на водоеме перевернулась лодка с двумя мужчинами. Оба смогли доплыть до берега, но по пути к автомобилю 70-летнему рыбаку стало плохо, и он умер.

Второй участник рыбалки вызвал помощь. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиции и спасатели.

Ранее сообщалось о том, что грузовик полыхал в деревне под Петрозаводском.