22 ноября 2025, 17:29
Происшествия

Мужчина умер во время рыбалки в Карелии

В Кондопожском районе перевернулась лодка с двумя мужчинами
озеро
Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня в Кондопожском районе на озере Нелгомозеро произошла трагедия. Об этом сообщает издание «Фактор».

По данным источника, на водоеме перевернулась лодка с двумя мужчинами. Оба смогли доплыть до берега, но по пути к автомобилю 70-летнему рыбаку стало плохо, и он умер.

Второй участник рыбалки вызвал помощь. На месте работают сотрудники скорой помощи, полиции и спасатели.

Ранее сообщалось о том, что грузовик полыхал в деревне под Петрозаводском.

Обсудить
Метки: 
Кондопожский район
рыбак
смерть
новости Карелии