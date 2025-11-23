Психический больной поджег свою квартиру в Карелии

Днем 22 ноября в поселке Кривой Порог произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, соседи позвонили спасателям и рассказали, что один из жильцов, у которого имеются психические отклонения, опять устроил поджог в своей квартире. Это уже седьмой подобный случай.

Прибывшие к месту вызова спасатели вынесли поджигателя из квартиры и потушили возгорание в его кровати.

