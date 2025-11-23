23 ноября 2025, 10:39
Психический больной поджег свою квартиру в Карелии
Пожарные в субботу работали в поселке Кривой Порог
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Днем 22 ноября в поселке Кривой Порог произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, соседи позвонили спасателям и рассказали, что один из жильцов, у которого имеются психические отклонения, опять устроил поджог в своей квартире. Это уже седьмой подобный случай.
Прибывшие к месту вызова спасатели вынесли поджигателя из квартиры и потушили возгорание в его кровати.
