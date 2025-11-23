Еще одного участника СВО похоронили в карельском поселке

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Владислав Яшин. Ему был всего 21 год. О смерти бойца сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Похороны военнослужащего прошли в поселке Ильинский. Проводить его в последний путь пришли родные и близкие, односельчане. Яшина похоронили с воинскими почестями.

Напомним, пару дней назад в Ильинском проводили в последний путь другого участника СВО Антона Фролова.