23 ноября 2025, 13:34
Еще одного участника СВО похоронили в карельском поселке
Владислав Яшин из поселка Ильинский погиб в зоне боевых действий
Фото администрации Олонецкого района
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Владислав Яшин. Ему был всего 21 год. О смерти бойца сообщает паблик администрации Олонецкого района.
Похороны военнослужащего прошли в поселке Ильинский. Проводить его в последний путь пришли родные и близкие, односельчане. Яшина похоронили с воинскими почестями.
Напомним, пару дней назад в Ильинском проводили в последний путь другого участника СВО Антона Фролова.