На «Зимних фонтанах» в Петрозаводске сегодня многолюдно и весело

Трасса «Зимние фонтаны» ежедневно привлекает все больше любителей зимнего вида спорта. Горожане устали сидеть за столом и лежать на диване, они встают на лыжи и радуются хорошей погоде.

Как рассказали нашей редакции горожане, лыжные трассы хорошо подготовлены, есть много мест, где можно отдохнуть, выпить горячего чая. Сегодня небольшой мороз, а на трассе, как говорят петрозаводчане, еще теплее, чем в городе - со всех сторон деревья, которые защищают от ветра.

Календарь мероприятий фестиваля «Зимние фонтаны» включает лыжные гонки, марафон, а также различные зимние праздники. Ближайший из них - День снега, который пройдет 18 января на стартовой площади трассы. Активных горожан ждут памятные сувениры и подарки от партнёров.

Ранее мы рассказывали об активных любителях ходьбы в Олонце.