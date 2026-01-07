07 января 2026, 09:32
Морозы не мешают жителям Карелии выходить на километровые прогулки
Клуб «Олонец. Тысячи шагов» продолжает удивлять
фото: «Олонец. Тысячи шагов»
Участники клуба любителей северной и оздоровительной ходьбы «Олонец. Тысячи шагов» вышли уже на третью дистанцию в наступившем 2026 году. Восемь отважных женщин прошли более 11 километров. Несмотря на сильные морозы. Желание быть здоровыми и бодрыми оказывается сильнее.
На первую дистанцию в этом году они вышли все вместе, а вот на вторую разделились: одни прошли 5 километров, другие 8, и только две спортсменки преодолели более 18 километров.
За последние три года в клубе состоялось 34 массовых старта, в них приняли участие 96 человек.
