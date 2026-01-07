До 32 градусов мороза будет на севере Карелии 8 января

Завтра, 8 января в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -14, -16°С, днем -14,-16°С. Атмосферное давление будет расти.

По Карелии также облачно с прояснениями. По южным и центральным районам небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -19,-24°С, по северным районам местами -27,-32°С, по южным -13, -18°С, днем -13, -18°С, местами до -25°С.