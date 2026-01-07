В Петрозаводске подвели итоги конкурса рождественского рисунка

В Петрозаводском епархиальном управлении подвели итоги XVI конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса». На суд жюри было представлено 163 работы. Юные художники из Петрозаводска и разных районов Карелии использовали разнообразные техники и материалы: акварель, гуашь, пастель, карандаши, фломастеры и даже чернила.

Работы оценивало жюри под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. В состав комиссии также вошли священнослужители петрозаводских храмов и профессиональные художники. По итогам отбора были определены 25 лучших работ, включая победителей в специальных номинациях «Приз митрополита» и «Приз жюри».

Возрастная группа "до 8 лет":

Приз Митрополита:

Соловьева Серафима, 6 лет, «Встреча Рождества», г. Петрозаводск

Первое место:

Монастырская Екатерина, 7 лет, «Мой любимый батюшка» и «Молитва», д. Брюхово, Медвежьегорский район

Второе место:

Кулаковская София, 7 лет, «Утро Рождества в Соломенном», г. Петрозаводск

Третье место:

Абрамов Михаил, 8 лет, «Сретенский храм на облаках», г. Петрозаводск

Брицына Элла, 8 лет, «Рождество», г. Питкяранта

Карбасникова Пелагея, 8 лет, «В предвкушении Рождества», г. Питкяранта

Приз жюри:

Подовинникова Дарья, 8 лет, «Рождественское утро», г. Питкяранта

Возрастная группа "9-12 лет":

Приз Митрополита:

Иванова Ксения, 11 лет, «Подготовка к празднику Рождества Христова», д. Брюхово, Медвежьегорский район

Павлюченко Кира, 10 лет, «Бегство в Египет», г. Петрозаводск

Первое место:

Воронина Ульяна, 12 лет, «Красота родной природы», д. Брюхово, Медвежьегорский район

Второе место:

Корнилов Максим, 11 лет, «Моя святыня в сердце Карелии», п. Деревянка, Прионежский район

Шуравина Вероника, 11 лет, «Рождественская ночь», г. Питкяранта

Третье место:

Хеландер Алина, 11 лет, «Онежские скалы как памятник времени», п. Деревянка, Прионежский район

Кулаковская Анна, 9 лет, «Свет рождества в сердце города», г. Петрозаводск

Кравчук Мария, 11 лет, «Святое семейство», г. Петрозаводск

Сойкинен Кирилл, 11 лет, «Ожидание чуда в нашем поселке», п. Деревянка, Прионежский район

Приз жюри:

Шолох Лиза, 11 лет, «Рождественский ангел», г. Питкяранта

Возрастная группа "13-17 лет":

Приз Митрополита:

Луценко Эвелина, 13 лет, «Рождественская служба», г. Петрозаводск

Варивода София, 14 лет, «Рождество Христово. Храм Ильи Пророка», г. Петрозаводск

Первое место:

Елисеева Влада, 13 лет, «Родная земля». п. Деревянка, Прионежский район

Второе место:

Кокорева Арина, 17 лет, «В ожидании Рождества», д. Брюхово, Медвежьегорский район

Третье место:

Битарашвили Серафим, 14 лет, «Рождество», г Петрозаводск

Сидорова Нелли, 13 лет, «Любимый храм вмч. Пантелеимона», г. Петрозаводск

Приз жюри:

Быков Леонид, 13 лет, «Могучие стены Соловецкие», г. Петрозаводск

Поощрительный приз:

Ильин Илья, 15 лет, «Часовня на берегу Онеги», г. Петрозаводск

Церемония награждения победителей состоится 8 января 2026 года в 14:00 на сцене Музыкального театра Республики Карелия.