В Петрозаводске подвели итоги конкурса рождественского рисунка
В Петрозаводском епархиальном управлении подвели итоги XVI конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса». На суд жюри было представлено 163 работы. Юные художники из Петрозаводска и разных районов Карелии использовали разнообразные техники и материалы: акварель, гуашь, пастель, карандаши, фломастеры и даже чернила.
Работы оценивало жюри под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. В состав комиссии также вошли священнослужители петрозаводских храмов и профессиональные художники. По итогам отбора были определены 25 лучших работ, включая победителей в специальных номинациях «Приз митрополита» и «Приз жюри».
Возрастная группа "до 8 лет":
Приз Митрополита:
Соловьева Серафима, 6 лет, «Встреча Рождества», г. Петрозаводск
Первое место:
Монастырская Екатерина, 7 лет, «Мой любимый батюшка» и «Молитва», д. Брюхово, Медвежьегорский район
Второе место:
Кулаковская София, 7 лет, «Утро Рождества в Соломенном», г. Петрозаводск
Третье место:
Абрамов Михаил, 8 лет, «Сретенский храм на облаках», г. Петрозаводск
Брицына Элла, 8 лет, «Рождество», г. Питкяранта
Карбасникова Пелагея, 8 лет, «В предвкушении Рождества», г. Питкяранта
Приз жюри:
Подовинникова Дарья, 8 лет, «Рождественское утро», г. Питкяранта
Возрастная группа "9-12 лет":
Приз Митрополита:
Иванова Ксения, 11 лет, «Подготовка к празднику Рождества Христова», д. Брюхово, Медвежьегорский район
Павлюченко Кира, 10 лет, «Бегство в Египет», г. Петрозаводск
Первое место:
Воронина Ульяна, 12 лет, «Красота родной природы», д. Брюхово, Медвежьегорский район
Второе место:
Корнилов Максим, 11 лет, «Моя святыня в сердце Карелии», п. Деревянка, Прионежский район
Шуравина Вероника, 11 лет, «Рождественская ночь», г. Питкяранта
Третье место:
Хеландер Алина, 11 лет, «Онежские скалы как памятник времени», п. Деревянка, Прионежский район
Кулаковская Анна, 9 лет, «Свет рождества в сердце города», г. Петрозаводск
Кравчук Мария, 11 лет, «Святое семейство», г. Петрозаводск
Сойкинен Кирилл, 11 лет, «Ожидание чуда в нашем поселке», п. Деревянка, Прионежский район
Приз жюри:
Шолох Лиза, 11 лет, «Рождественский ангел», г. Питкяранта
Возрастная группа "13-17 лет":
Приз Митрополита:
Луценко Эвелина, 13 лет, «Рождественская служба», г. Петрозаводск
Варивода София, 14 лет, «Рождество Христово. Храм Ильи Пророка», г. Петрозаводск
Первое место:
Елисеева Влада, 13 лет, «Родная земля». п. Деревянка, Прионежский район
Второе место:
Кокорева Арина, 17 лет, «В ожидании Рождества», д. Брюхово, Медвежьегорский район
Третье место:
Битарашвили Серафим, 14 лет, «Рождество», г Петрозаводск
Сидорова Нелли, 13 лет, «Любимый храм вмч. Пантелеимона», г. Петрозаводск
Приз жюри:
Быков Леонид, 13 лет, «Могучие стены Соловецкие», г. Петрозаводск
Поощрительный приз:
Ильин Илья, 15 лет, «Часовня на берегу Онеги», г. Петрозаводск
Церемония награждения победителей состоится 8 января 2026 года в 14:00 на сцене Музыкального театра Республики Карелия.