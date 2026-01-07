Забег на набережной Петрозаводск собрал более 500 человек

Кто-то начал 2026 год за столом, доедая прошлогодние салаты, а кто-то вышел на пробежку. Более 500 человек в праздничных нарядах собрались на Онежской набережной и приняли участие в ежегодном «Забеге желаний».

Ежегодно организаторы забега делают символическую дистанцию, которая совпадает с цифрой года, на этот раз она составляла 2026 метров. На своем стартовом номере каждый мог написать свое заветное желание.

«Забег желаний — добрая традиция Петрозаводска. Он не соревновательный, а объединяющий: встреча единомышленников и друзей в праздничной атмосфере. Участники не только зарядились здоровьем, но и буквально написали свои заветные мечты на стартовых номерах»,

— написала на своей странице глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Каждого участника забега на финише ждал согревающий чай.