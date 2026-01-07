Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Карелии

Вечером 6 января на въезде в Питкяранту произошло ДТП: лобовое столкновение двух автомобилей. Есть трое пострадавших.

"Последствия лобового столкновения автомобилей около стеллы, на въезде в город. Есть пострадавшие.

Роковое и опасное место, на котором нарушение правил дорожного движения не раз приводило к трагичным событиям",

- сообщили в паблике «Питкяранта life».

"Необходимо срочно пригласить программу "Битва экстрасенсов". У нас в городе появилась аномальная зона... Хроника негативного влияния на движение авто: 30 декабря - "Таета", 31 декабря -"Вольво", 4 января - "Рено", сегодня ещё два транспортных средства. Статистика наводит на мрачные мысли!",

- пишут в комментариях подписчики сообщества.

Как сообщают местные жители, аварии на этом месте происходят регулярно, а дорога превратилась в каток, ее ничем не посыпают.

