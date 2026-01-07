В Карелии завели уголовное дело после опрокидывания судна с туристами

В Карелии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после инцидента с участием туристов. 6 января судно на воздушной подушке, на котором трое туристов из Санкт-Петербурга совершали экскурсионную поездку, опрокинулось.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, судно опрокинулось в результате отрыва троса газа и наезда на кромку береговой линии. В результате травмы получили две женщины и мужчина. По словам пострадавших, вместо того, чтобы нажать на тормоз, водитель судна прибавил скорость. В результате он не справился с управлением.

Одна из туристок рассказала РЕН ТВ о неадекватном поведении водителя лодки. Он не был похож на пьяного, но управлял судном очень странно.

"Водитель почему-то вместо того, чтобы тормозить, нажал на газ, и мы улетели ... У нас у всех очень сильные ушибы, огромные гематомы",

– поделилась женщина.

Напомним, туристы посещали остров Кижи и ехали на частном судне на воздушной подушке.