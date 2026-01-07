Более 120 биатлонистов Карелии вышли на трассу «Кургана»

С 5 по 6 января в Петрозаводске проходили Чемпионат и Первенство Республики Карелия по биатлону. Участие в состязаниях приняли юноши и девушки 13-14 лет, 15-16 лет, а также спортсмены 17 лет и старше. В первый соревновательный день биатлонисты выступили в дисциплине «Гонка», во второй – в дисциплине «Спринт».

По итогам соревнований, проходивших в течение двух дней на территории Республиканского спортивного комплекса «Курган», определены 22 победителя. Часть спортсменов поборется за лидерство на Первенстве Северо-Западного федерального округа, которое пройдёт в Мурманске с 22 по 28 января. Остальные представят Карелию на соревнованиях 2 этапа XIII зимней Спартакиады учащихся России.

С результатами соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Центра спортивной подготовки.

Биатлон - активно развивающийся вид спорта в Республике Карелия. В состав спортивной сборной команды по биатлону входит 14 тренеров, 5 специалистов и свыше 40 спортсменов. На территории региона биатлоном занимается более 300 человек, это спортсмены из Петрозаводска, Костомукши и Вяртсиля.