07 января 2026, 14:06
Врачи спасли девушку после попытки проглотить целый мандарин
Нелепый новогодний челлендж мог привести к летальному исходу
фото: freepik.com
Молодая москвичка чуть не умерла, пытаясь проглотить целый мандарин во время новогоднего застолья. Друзья пытались спасти девушку и сломали ей ребро. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
20-летняя девушка отмечала праздник вместе с друзьями, которые предложили новый новогодний челлендж — съесть мандарин целиком. Как только она попыталась проглотить цитрус, сразу же начала задыхаться. Друзья энергично ей помогали и девушка смогла выплюнуть мандарин.
Девушку экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё острую асфиксию, а также перелом ребра. Только чудом удалось избежать трагедии.
