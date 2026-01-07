Врачи спасли девушку после попытки проглотить целый мандарин

Молодая москвичка чуть не умерла, пытаясь проглотить целый мандарин во время новогоднего застолья. Друзья пытались спасти девушку и сломали ей ребро. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

20-летняя девушка отмечала праздник вместе с друзьями, которые предложили новый новогодний челлендж — съесть мандарин целиком. Как только она попыталась проглотить цитрус, сразу же начала задыхаться. Друзья энергично ей помогали и девушка смогла выплюнуть мандарин.

Девушку экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у неё острую асфиксию, а также перелом ребра. Только чудом удалось избежать трагедии.

