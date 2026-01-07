Жителям Карелии рассказали, сколько литров воды нужно пить зимой

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что воду нужно пить в достаточном количестве не только летом, но и зимой. Центральное отопление, обогреватели, сухой воздух - все эти факторы негативно влияют на здоровье и могут привести к обезвоживанию.

В холодную погоду тело теряет воду так же, как в теплую: из-за дыхания, потоотделения и мочеиспускания. Пар изо рта на морозе – наглядный признак потери воды. Сочетание тёплой, тяжёлой одежды и упражнений высокой интенсивности способствует повышенному потоотделению. Люди, пьющие недостаточно воды, чаще страдают хроническими заболеваниями почек (камни в почках, инфекции мочевыводящих путей), повышением артериального давления и другими нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.

Итак, сколько же воды нужно пить зимой? Мужчинам рекомендовано получать в день до 10 стаканов жидкости, включая воду, чай, суп, женщинам - примерно 8 стаканов. Кроме того, организм может получать воду из насыщенных влагой фруктов и овощей.

Потребности в жидкости людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом выше, чем у мало двигающихся. Как и со всем, что связано со здоровьем, предотвратить обезвоживание – лучше и проще, чем заниматься решением проблем, вызванных его последствиями.

