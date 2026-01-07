У жителей поселка Чална есть своя лыжная трасса

У жителей поселка Чална Пряжинского национального района есть своя лыжная трасса - вокруг вотчины Талвиукко. Уже несколько лет подряд сздесь делают прекрасную лыжню, передает из леса наш корреспондент Марина Бедорфас, которая катается на лыжах вместе с дочкой.

"Здесь ездят на собаках, и в то же время для местных жителей делают широкую лыжню. Это очень удобно - не нужно на каникулах выезжать куда-то далеко в поисках трассы",

- отмечает Марина Бедорфас.

Погода отличная, трасса безопасная, настроение на высоте - что еще нужно для проведения каникул с детьми?

