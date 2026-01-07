Посылки из Карелии передали землякам, служащим в Белгородской области

В Рождество, 7 января, в Белгородскую область прибыли грузовики с предметами первой необходимости. Их собирали жители Карелии в рамках акции «Рождественский подарок бойцу», инициированной главой республики Артуром Парфенчиковым.

Военнослужащим из Карелии привезли строительные материалы, радиостанции, генераторы, антидроновые одеяла, медикаменты и многое другое.

По отдельной просьбе бойцов мастерицы из карельской волонтерской организации «10 регион» разработали и изготовили гамаши, защищающие от сырости и слякоти. Их сегодня получили военнослужащие из мотострелковых подразделений. Также среди собранного груза - лёгкие и удобные маскировочные костюмы, более 20 тысяч порций сублимированной еды и пользующиеся популярностью на фронте маскировочные сети «Кикимора». Их бойцы особенно ценят за универсальность в применении.

В ближайшие дни фуры с грузом из Карелии доставят предметы первой необходимости землякам, выполняющим боевые задачи в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской области.