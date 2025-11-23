23 ноября 2025, 13:49
Пешеходным зонам уделяют особое внимание при уборке Петрозаводска
Колыхматова рассказала об уборке карельской столицы
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о том, как проходит уборка улиц города.
По словам градоначальницы, работы ведутся в круглосуточном режиме. Особое внимание сотрудники Кондопожского ДРСУ уделяют пешеходным зонам. Противогололедными материалами обрабатываются тротуары, лестницы, пешеходные переходы.
