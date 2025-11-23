Пешеходным зонам уделяют особое внимание при уборке Петрозаводска

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о том, как проходит уборка улиц города.

По словам градоначальницы, работы ведутся в круглосуточном режиме. Особое внимание сотрудники Кондопожского ДРСУ уделяют пешеходным зонам. Противогололедными материалами обрабатываются тротуары, лестницы, пешеходные переходы.

