23 ноября 2025, 14:11
Спорт

Владислав Ларин взял серебро чемпионата Европы

Карельский спортсмен успешно выступил в Швейцарии
Владислав Ларин
Фото центра спортивной подготовки

Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин стал серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо. Соревнования прошли в Швейцарии, сообщает центр спортивной подготовки.

На пути к финалу Ларин победил соперников из Франции, Сербии и Польши. В решающем поединке наш земляк уступил один балл российскому спортсмену Рафаилу Алюкаеву из Самарской области.

Ранее сообщалось о том, что юный самбист из Карелии взял медаль международных соревнований.

