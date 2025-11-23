23 ноября 2025, 14:11
Владислав Ларин взял серебро чемпионата Европы
Карельский спортсмен успешно выступил в Швейцарии
Фото центра спортивной подготовки
Олимпийский чемпион из Карелии Владислав Ларин стал серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо. Соревнования прошли в Швейцарии, сообщает центр спортивной подготовки.
На пути к финалу Ларин победил соперников из Франции, Сербии и Польши. В решающем поединке наш земляк уступил один балл российскому спортсмену Рафаилу Алюкаеву из Самарской области.
Ранее сообщалось о том, что юный самбист из Карелии взял медаль международных соревнований.