Электроэнергия пропала в крупном районе Петрозаводска

Сегодня в 12:20 в Петрозаводске пропало электричество на Перевалке. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, крупный район остался без света частично. Причиной отключения стала авария на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Срок их окончания на данный момент не называется.

