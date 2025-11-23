23 ноября 2025, 12:38
Электроэнергия пропала в крупном районе Петрозаводска
Энергетики ведут восстановительные работы на Перевалке
Фото: freepik
Сегодня в 12:20 в Петрозаводске пропало электричество на Перевалке. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, крупный район остался без света частично. Причиной отключения стала авария на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Срок их окончания на данный момент не называется.
