23 ноября 2025, 12:28
Стала известна судьба пропавшей в Карелии 15-летней девочки
Найдена живой пропавшая несовершеннолетняя жительница республики
Фото: freepik
Пропавшая в Карелии 15-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «Длинный берег».
Напомним, девушка ушла из дома в деревне Янис Питкярантского района в ночь на 21 ноября. С тех пор ее искали.
Обстоятельства обнаружения несовершеннолетней не раскрываются. Также неизвестно, где она была два дня.
