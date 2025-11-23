23 ноября 2025, 12:28
Происшествия

Стала известна судьба пропавшей в Карелии 15-летней девочки

Найдена живой пропавшая несовершеннолетняя жительница республики
Полиция на улице
Фото: freepik

Пропавшая в Карелии 15-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «Длинный берег».

Напомним, девушка ушла из дома в деревне Янис Питкярантского района в ночь на 21 ноября. С тех пор ее искали.

Обстоятельства обнаружения несовершеннолетней не раскрываются. Также неизвестно, где она была два дня.

Ранее сообщалось о том, что пожар на производстве случился в Петрозаводске.

Обсудить
Метки: 
янис
ребенок
поиск
новости Карелии