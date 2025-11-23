23 ноября 2025, 17:24
Беспилотники впервые атаковали Архангельскую область
Два БПЛА сбиты над территорией соседнего с Карелией региона
Фото: freepik
Беспилотники впервые атаковали Архангельскую область. Ранее в сводках Минобороны этот регион не значился, сообщает РБК.
По данным источника, средства противовоздушной обороны сегодня утром уничтожили два БПЛА над регионом. Жители Архангельской области столкнулись с проблемами с мобильным интернетом.
Также атаке подвергся и Московский регион, там уничтожены три дрона, два из них летели на Москву.
Ранее сообщалось о том, что два человека погибли при атаке беспилотников в Самарской области.