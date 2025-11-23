Автопробеги в поддержку открытия границы пройдут в Финляндии

В Финляндии пройдет серия автопробегов в поддержку открытия пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает русскоязычное «Александровское общество».

Мероприятия запланированы на воскресенье, 14 декабря. Автомобили поедут к закрытым пунктам пропуска, чтобы показать, что люди протестуют против бессрочного закрытия границы.

Пункты пропуска на границе между Финляндией и Россией закрыты с ноября 2023 года. Власти Суоми объяснили это неконтролируемым потоком мигрантов из третьих стран, идущим со стороны нашей страны.

Ранее президент Финляндии сделал важное заявление о России.