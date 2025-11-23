23 ноября 2025, 15:49
Умер народный артист России Виталий Мишле
Артист Московского театра оперетты скончался на 85-м году жизни
Фото: freepik
Ушел из жизни народный артист России Виталий Мишле. Ему было 84 года. О смерти Мишле сообщает Московский театр оперетты, в котором служил усопший.
«Светлая память о Виталии Валерьяновиче Мишле – блестящем артисте, красивом мужчине, замечательном коллеге – навсегда останется в наших сердцах»,
- говорится в релизе.
Виталий Мишле родился в 1941 году. В Московском театре оперетты выступал с 1967 года. В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста.
