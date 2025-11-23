Умер народный артист России Виталий Мишле

Ушел из жизни народный артист России Виталий Мишле. Ему было 84 года. О смерти Мишле сообщает Московский театр оперетты, в котором служил усопший.

«Светлая память о Виталии Валерьяновиче Мишле – блестящем артисте, красивом мужчине, замечательном коллеге – навсегда останется в наших сердцах»,

- говорится в релизе.

Виталий Мишле родился в 1941 году. В Московском театре оперетты выступал с 1967 года. В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста.

Ранее сообщалось о том, что двухлетний ребенок из России умер после укуса медузы на курорте.