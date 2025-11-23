23 ноября 2025, 14:53
Бомжи едва не спалили дом в Карелии
В Сортавале пожарные были подняты по тревоге
Фото 38-й пожарно-спасательной части
Сегодня днем в Сортавале произошел огненный инцидент. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.
По данным источника, местные жители сообщили о пожаре в доме на Выборгском шоссе. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в расселенный дом забрались бомжи, которые затопили печь. Дым окутал помещение и начал валить из здания через окна. Есть ли пострадавшие, не уточняется.
