Бомжи едва не спалили дом в Карелии

Сегодня днем в Сортавале произошел огненный инцидент. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.

По данным источника, местные жители сообщили о пожаре в доме на Выборгском шоссе. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в расселенный дом забрались бомжи, которые затопили печь. Дым окутал помещение и начал валить из здания через окна. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что сильнейший пожар полыхал на севере Карелии.