23 ноября 2025, 14:53
Происшествия

Бомжи едва не спалили дом в Карелии

В Сортавале пожарные были подняты по тревоге
Пожар в Сортавале
Фото 38-й пожарно-спасательной части

Сегодня днем в Сортавале произошел огненный инцидент. Об этом сообщает паблик 38-й пожарно-спасательной части.

По данным источника, местные жители сообщили о пожаре в доме на Выборгском шоссе. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в расселенный дом забрались бомжи, которые затопили печь. Дым окутал помещение и начал валить из здания через окна. Есть ли пострадавшие, не уточняется.

